Специалисты из США решили исследовать все свойства малины. Ими было установлено, что вещества, которые дают ягоде цвет (антоцианины), дают ей способность оградить человека от рака крови, передает newsyou.info.

Однако данные вещества можно найти и в других продуктах, например, в красном вине. Отметим, во время лейкоза или лейкемии обычные клетки крови заменяются на клетки опухоли. Сейчас рак крови можно лечить с помощью химиотерапии или облучения, но это вредит здоровым клеткам и всему организму.

Специалисты изучили антоцианины и цианидины-3-рутинозиды, которые есть в западной малине. Данные вещества вызывают апоптозу лейкозных клеток, то есть уничтожают их. Главной особенностью этого является то, что данный способ лечения не опасно для здоровых клеток. По словам экспертов, данное открытие поможет создать новый лекарственный препарат.

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