Предотвратить сердечные болезни поможет "морская" диета. Врачи признали устриц лучшей профилактикой инфаркта по причине содержания омега-3, пишет lenta.ua.

"Полиненасыщенные жирные кислоты предотвращают возникновение "плохого" холестерина. Органическое соединение "засоряет" кровеносные сосуды, из-за чего возникают тромбы, повышается риск атеросклероза и инфаркта", - говорится в сообщении.

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По словам медиков, "плохой" холестерин – это главный враг здорового сердца. Снизить уровень вещества поможет пища. В 100 граммах устриц содержится 3,3 грамма омега-3. В неделю требуется 8 грамм на нужды организма. Морепродукт обеспечит человека полиненасыщенными жирными кислотами в полном объеме. Последние защитят кровеносные сосуды от холестерина, за что сердце "поблагодарит" качественной работой. Регулярное употребление устриц по 100 грамм два раза в неделю защитит от инфаркта.

Отмечается, что данный морепродукт малокалориен и не ведет к ожирению, которое повышает риск инфаркта.

Помимо моллюска, пользу кровеносным сосудам окажет тунец, скумбрия. Омега-3 содержится также в оливковом масле и семенах льна. Полиненасыщенные кислоты имеются в мясе диких животных, листовой зелени и красной фасоли. Пополнят запасы организма омега-3 капуста и шпинат.

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