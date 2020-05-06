В среду, 6 мая, стало известно, что в Индии зафиксировали вспышку коронавируса среди полицейских, которые в количестве около трех миллионов патрулируют города государства с населением в 1,3 миллиарда человек. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, сотни индийских полицейских получили положительный результат на коронавирус в последние дни. При этом около 3 миллионов правоохранителей следят за соблюдением карантинных ограничений в стране.

"Около 3 миллионов полицейских пытаются обеспечить, чтобы подавляющее большинство из 1,3 миллиарда людей в Индии оставались дома. При этом телевизионные новости показывают, как полиция избивает рабочих, когда они пытаются проехаться городским транспортом, чтобы добраться к своим местам жительств", - говорится в сообщении.

Власти штата Махараштра, который наиболее пострадал от коронавируса, сообщили, что за последние недели число инфицированных COVID-19 полицейских почти удвоилось.

Напомним, что Бразилия установила новый анти-рекород заболеваемости COVID-19. По состоянию на вторник, 5 мая, в стране зафиксировано 6 935 новых случаев заболевания коронавирусом и 600 новых случаев смерти. В латиноамериканской стране зарегистрировали 114 715 подтвержденных случаев коронавируса, 7 921 человек умер.