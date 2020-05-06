Коронавирус добрался до джунглей Амазонии [ Редактировать ]
В бразильском штате Амазонас только про официальным данным от коронавируса COVID-19 умерли более 500 человек с COVID-19, сообщает Reuters.
На территории этого тропического штата в дельте Амазонки живет большинство племен аборигенов. В джунглях Амазонии тоже выполняют рекомендации медиков по профилактике заражения коронавирусом — носят маски и перчатки.
По приказу властей аборигенам раздают мобильные телефоны, чтобы они могли проконсультироваться у врача по поводу симптомов или вызвать вертолет для эвакуации людей в тяжелом состоянии.
Напомним, что Бразилия установила новый анти-рекород заболеваемости COVID-19. По состоянию на вторник, 5 мая, в стране зафиксировано 6 935 новых случаев заболевания коронавирусом и 600 новых случаев смерти. В латиноамериканской стране зарегистрировали 114 715 подтвержденных случаев коронавируса, 7 921 человек умер.
по теме
Бразилія встановила новий анти-рекород захворюваності на COVID-19
Антирекорд зі смертності від COVID-19 зафіксували в Бразилії - за минулу добу там 600 летальних випадків
Бразилія встановила антирекорд захворювання на COVID-19
У світі на коронавірус захворіли вже понад 3 мільйони 250 тисяч людей, третина з них одужала
В России за сутки зафиксировали еще десять тысяч случаев COVID-19
Общее число инфицированных в РФ достигло 155 370 человек, из них 1 451 умерли.
Евросоюз организует "марафон" по сбору средств на вакцину от коронавируса
Кроме стран Евросоюза, в конференции примут участие Великобритания, Норвегия, Япония, Саудовская Аравия и Канада. На разработку лекарства от инфекции, которая привела к мировой пандемии, планируется собрать как минимум 7,5 млрд евро ($8,2 млрд).
Китай звинуватили у приховуванні даних про коронавірус
Влада Китаю приховувала та знищувала дані про спалах коронавірусу в Ухані. Про це пише Daily Telegraph з посиланням на розвіддані США, Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії