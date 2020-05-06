В бразильском штате Амазонас только про официальным данным от коронавируса COVID-19 умерли более 500 человек с COVID-19, сообщает Reuters.

На территории этого тропического штата в дельте Амазонки живет большинство племен аборигенов. В джунглях Амазонии тоже выполняют рекомендации медиков по профилактике заражения коронавирусом — носят маски и перчатки.

По приказу властей аборигенам раздают мобильные телефоны, чтобы они могли проконсультироваться у врача по поводу симптомов или вызвать вертолет для эвакуации людей в тяжелом состоянии.

Напомним, что Бразилия установила новый анти-рекород заболеваемости COVID-19. По состоянию на вторник, 5 мая, в стране зафиксировано 6 935 новых случаев заболевания коронавирусом и 600 новых случаев смерти. В латиноамериканской стране зарегистрировали 114 715 подтвержденных случаев коронавируса, 7 921 человек умер.