Стало известно, что отели Турции этим летом будут работать с некоторыми ограничениями из-за пандемии нового коронавируса. Отмечается, что Министерство культуры и туризма Турции требует, чтобы гостиницы этим летом открыли максимум на 60% номеров, сообщает газета Sabah.

Так, туристам при заселении будут мерить температуру и выдавать защитные маски. В каждом из отелей будет специально оборудованная карантинная зона, куда будут отправлять постояльцев с подозрением на COVID-19.

Дверные ручки и другие поверхности в отелях будут проходить дезинфекцию. После выселения туристов из номера, его будут оставлять пустым на 12 часов.

В отельных зонах для питания продукты будут закрывать защитным стеклом на случай кашля и чихания кого-то из туристов. Столы расставят на дистанции в полтора метра друг от друга. Отели ограничат количество людей в обеденных залах. Отели Турции откажутся от шведского стола.

На этот период из отелей уберут кофемашины и другие автоматы с напитками. На пляжах будет соблюдаться дистанция. Уровень хлора в бассейнах будет поддерживаться на значительном уровне. Спа-центры и фитнес-залы в этом сезоне будут закрыты.

Постепенное возобновление международного авиасообщения Турция планирует начать 12 июня. Внутренний туризм откроют в конце мая. А полностью вернуться к нормальной жизни можно будет только после создания вакцины. В Турции первыми откроются отели, у которых будут сертификаты об отсутствии коронавируса.

Количество шезлонгов уменьшиться в два раза. Некоторые отели смогут предложить семьям бунгало для проживания, а также закрепить за ними шезлонги на пляже или около бассейна.

Повысят также и требование к персоналу: работники будут обязаны перед началом работы проходить медосмотр, работать в перчатках и масках.

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