В Черновицкой области за прошлые сутки вылечились еще 42 пациента с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Черновицкой облгосадминистрации в Facebook.

Сообщается, что всего в области заболели коронавирусом 1985 человек, выздоровели уже 217 пациентов. На данный момент в больницах на лечении находится 171 человек с подтвержденным COVID-19. Еще 377 пациентов госпитализированы с подозрением на заболевание.

"В медицинских учреждениях по состоянию на 6 мая лечат 56 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 40, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 5", - сообщили в ОГА.

Ранее мы писали, что в Житомирской области три дня не будут тестировать на COVID-19.