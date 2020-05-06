Великобритания стала лидером по числу жертв от COVID-19 [ Редактировать ]
В среду, 6 мая, стало известно, что согласно последним данным правительства, Великобритания стала первой страной в Европе, которая прошла отметку в 30 тысяч случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает BBC.
В общей сложности 30 076 человек уже умерли в больницах, домах престарелых и в обществе в целом после получения положительного результата теста на вирус.
Министр жилищного строительства Великобритании Роберт Дженрик заявил, что это "душераздирающие потери".
По его словам, за минувшие сутки зафиксировали 649 летальных случаев.
Великобритания сейчас занимает второе место по количеству зарегистрированных случаев смерти от коронавируса в мире, уступая только Соединенным Штатам, у которых более 70 тысяч.
Напомним, что Бразилия установила новый анти-рекород заболеваемости COVID-19. По состоянию на вторник, 5 мая, в стране зафиксировано 6 935 новых случаев заболевания коронавирусом и 600 новых случаев смерти. В латиноамериканской стране зарегистрировали 114 715 подтвержденных случаев коронавируса, 7 921 человек умер.
по теме
"У нас нет полной уверенности в происхождении коронавируса" - Помпео
У США нет полной уверенности относительно происхождения коронавируса
В Черновицкой области от коронавируса вылечились более 40 человек
За прошлые сутки вылечились еще 42 пациента с коронавирусом COVID-19
Смягчение карантина: в Сингапуре растет число зараженных COVID-19
Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о 788 новых случаев заболевания
Германия открывает магазины
Также стороны договорились продолжить ограничения на социальные контакты до 5 июня
В Индии зафиксировали вспышку коронавируса среди полицейских
Сотни индийских полицейских получили положительный результат на коронавирус