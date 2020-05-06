В среду, 6 мая, стало известно, что согласно последним данным правительства, Великобритания стала первой страной в Европе, которая прошла отметку в 30 тысяч случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает BBC.

В общей сложности 30 076 человек уже умерли в больницах, домах престарелых и в обществе в целом после получения положительного результата теста на вирус.

Министр жилищного строительства Великобритании Роберт Дженрик заявил, что это "душераздирающие потери".

По его словам, за минувшие сутки зафиксировали 649 летальных случаев.

Великобритания сейчас занимает второе место по количеству зарегистрированных случаев смерти от коронавируса в мире, уступая только Соединенным Штатам, у которых более 70 тысяч.

Напомним, что Бразилия установила новый анти-рекород заболеваемости COVID-19. По состоянию на вторник, 5 мая, в стране зафиксировано 6 935 новых случаев заболевания коронавирусом и 600 новых случаев смерти. В латиноамериканской стране зарегистрировали 114 715 подтвержденных случаев коронавируса, 7 921 человек умер.