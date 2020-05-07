Ученые из Университетского колледжа Лондона выявили 198 изменений в геноме коронавируса SARS-CoV-2. Результаты их исследований опубликованы в научном журнале Infection, Genetics and Evolution.

Эксперты изучили данные более 7,5 тысяч человек c COVID-19 по всему миру и проанализировали 86 полных или почти полных геномов SARS-CoV-2. Им удалось обнаружить 198 отфильтрованных повторных мутаций в геноме вируса.

Это служит доказательством генетического разнообразия и быстрого развития нового коронавируса. А также свидетельствует о его потенциальной опасности в будущем в силу изменчивости его генома.

Опираясь на результаты своей работы ученые утверждают, что пандемия коронавируса началась в период с 6 октября по 11 декабря 2019 года.

Ранее власти Китая заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение. С ними соглашались и во Всемирной организации здравоохранения. По мнению ученых, коронавирус COVID-19 передался человеку от летучих мышей, а не был намеренно создан в лаборатории.

Офис директора Национальной разведки США также уверен в естественном происхождении коронавируса. Американские спецслужбы подозревают, что вирус "сбежал" из Института вирусологии в Ухани. Американский телеканал Fox News утверждал, что "нулевым пациентом" стал сотрудник института вирусологии Ухани.