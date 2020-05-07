Ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса [ Редактировать ]
Ученые из Университетского колледжа Лондона выявили 198 изменений в геноме коронавируса SARS-CoV-2. Результаты их исследований опубликованы в научном журнале Infection, Genetics and Evolution.
Эксперты изучили данные более 7,5 тысяч человек c COVID-19 по всему миру и проанализировали 86 полных или почти полных геномов SARS-CoV-2. Им удалось обнаружить 198 отфильтрованных повторных мутаций в геноме вируса.
Это служит доказательством генетического разнообразия и быстрого развития нового коронавируса. А также свидетельствует о его потенциальной опасности в будущем в силу изменчивости его генома.
Опираясь на результаты своей работы ученые утверждают, что пандемия коронавируса началась в период с 6 октября по 11 декабря 2019 года.
Ранее власти Китая заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение. С ними соглашались и во Всемирной организации здравоохранения. По мнению ученых, коронавирус COVID-19 передался человеку от летучих мышей, а не был намеренно создан в лаборатории.
Офис директора Национальной разведки США также уверен в естественном происхождении коронавируса. Американские спецслужбы подозревают, что вирус "сбежал" из Института вирусологии в Ухани. Американский телеканал Fox News утверждал, что "нулевым пациентом" стал сотрудник института вирусологии Ухани.
по теме
В США убит профессор из Китая, изучавший COVID-19
Следователи не нашли доказательств, что убийство связано с исследованиями коронавируса. В полиции уверены, что случившееся стало "результатом длительного спора по поводу интимного партнера".
Суперкомпьютер определил самые эффективные лекарства для лечения коронавируса
С помощью суперкомпьютера MOGON II ученые проверили на SARS-CoV-2 действие около 42 тысяч различных веществ, перечисленных в открытых базах данных. Найден лекарственный "коктейль", который убивает коронавирус.
COVID-19 поширився від кажана - експерти
Британські науковці дослідили зразки генетичного матеріалу у понад 7,5 тисяч пацієнтів у всьому світі
Китай обвинили в уничтожении данных по коронавирусу
В докладе разведок пяти стран утверждается, что китайские власти заставляли медиков молчать о новом вирусе, уничтожали биоматериалы из лабораторий и отказывались предоставлять образцы иностранным специалистам, работающим над созданием вакцины.
Ученые назвали неожиданный эффект пандемии коронавируса
Социальное дистанцирование, защитные маски и мытье рук помогли победить сезонную вспышку гриппа.