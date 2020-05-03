Китай обвинили в уничтожении данных по коронавирусу [ Редактировать ]
Власти Китая намеренно скрыли и уничтожили данные о вспышке коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на доклад разведывательного союза "Пять глаз", в который входят спецслужбы США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании.
В докладе утверждается, что китайские власти заставляли медиков молчать о новом вирусе, уничтожали биоматериалы из лабораторий и отказывались предоставлять образцы иностранным специалистам, работающим над созданием вакцины.
Также официальный Пекин замалчивал, что коронавирус передается от человека к человеку. Китайским ученымоб этом было известно еще в начале декабря 2019 года, но власти КНР официально признали это лишь 20 января.
Спецслужбы так и не смогли выяснить источник коронавируса. Известно, что образцы вируса, схожего с COVID-19, профессор Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии обнаружил в пещере провинции Юньнань еще в 2013 году. В дальнейшем ученые изучали вирус в лабораторных условиях.
Ранее власти Китая заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение. С ними соглашались и во Всемирной организации здравоохранения. По мнению ученых, коронавирус COVID-19 передался человеку от летучих мышей, а не был намеренно создан в лаборатории.
Офис директора Национальной разведки США также уверен в естественном происхождении коронавируса. Американские спецслужбы подозревают, что вирус "сбежал" из Института вирусологии в Ухани. Американский телеканал Fox News утверждал, что "нулевым пациентом" стал сотрудник института вирусологии Ухани.
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