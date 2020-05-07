Без такси: Uber планирует уволить более 3 тысяч сотрудников [ Редактировать ]
Американская международная компания Uber заявила о возможном сокращении штата в связи с экономическими проблемами, вызванными снижением объема перевозок.
Об стало известно из официального сообщения, опубликованного на сайте комиссии США по ценным бумагам и биржам.
Планируется уволить 3700 сотрудников, в частности, специалистов отдела поддержки, а также набора персонала. Увольнения сотрудников – вынужденные, они связанные с падением объема пассажирских перевозок. Но есть позитивный момент в этой ситуации - компания выплатит 20 миллионов долларов выходных пособий. Главный исполнительный директор Uber Technologies Дара Хосровшахи отказался от своего оклада до 31 декабря 2020 года, а это - $1 млн.
В связи с новостями о сокращении штата акции Uber подешевели на 3,2%.
Напомним, ранее в Украине объявили о закрытии сервиса Uber Eats по доставке еды в Украине.
Также стало известно, что во время карантина во Львове сервисы такси Uklon, Bolt и Uber бесплатно возят медиков на работу.
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