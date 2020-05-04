В США испытали "корабль" для космических туристов (видео) [ Редактировать ]
Американская компания Virgin Galactic провела тестирование космического корабля Unity, на котором будут выполняться суборбитальные экскурсии.
Об этом пишет пресс-служба Virgin Galactic.
По их словам, аппарат разогнали и подняли на 15-метровую высоту, после чего он самостоятельно смог приземлиться.
Отмечается, что ракетоплан может вместить 6 пассажиров и двух пилотов. Билет на орбитальный полет будет стоить 250 тысяч долларов.
Известно, что компания планирует сконструировать еще 5 ракетопланов.
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