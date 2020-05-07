СБУ пришла с обыском к бывшему главному налоговику [ Редактировать ]
Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Об этом бывший главный налоговик сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня утром в квартиру, где в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", - написал он.
На сайте СБУ об обысках у Верланова пока не сообщалось.
Напомним, 24 апреля 2020 года Кабмин уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова. Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года.
29 апреля новым главой Государственной налоговой службы был назначен Алексей Любченко.
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