Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Об этом бывший главный налоговик сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром в квартиру, где в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", - написал он.

На сайте СБУ об обысках у Верланова пока не сообщалось.

Напомним, 24 апреля 2020 года Кабмин уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова. Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года.

29 апреля новым главой Государственной налоговой службы был назначен Алексей Любченко.