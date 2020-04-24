Кабмин уволил главу Налоговой службы [ Редактировать ]
В пятницу, 24 апреля, Кабинет министров принял решение об увольнении Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы Украины. Об этом сообщает народный депутат Алексея Гончаренко в Telegram.
Также депутат сообщил, что правительство уволило с должности заместителя главы Государственной налоговой службы Дмитрия Венциковского.
Ранее мы писали, что Зеленский назначил нового члена Нацрады.
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