Кабмин назначил нового главу Налоговой службы [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины назначил Алексея Любченко новым главой Государственной налоговой службы. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 29 апреля.
До этого Любченко с 2015 года занимал должность советника главы Государственной фискальной службы, а также первого вице-президента в ПАТ "Украгрохимхолдинг". В период с 1999 по 2003 года он был первым замглавы налоговой администрации в Кировоградской области, с 2003 по 2005 года был руководителем Налоговой в Черкасской области, после чего занял должность замглавы Кировоградской ОГА.
С 2009 по 2011 года занимал должность заместителя главы Государственной налоговой администрации. В 2015 году претендовал на пост главы Государственной фискальной службы.
На пост нового главы Налоговой службы Украины претендовали шесть кандидатов: Николай Катеринчук, Василий Поезд, Герман Андес, Елизавета Рошуорова, Дмитрий Иванов и Дмитрий Алексеенко.
Напомним, 24 апреля правительство уволило руководителя ГНС Сергея Верланова согласно статье 87 (1) закона "О государственной службе".
Ранее сообщалось, что Кабмин отозвал кандидатуру Саакашвили как возможного вице-премьера.
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