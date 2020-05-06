"Лежала без сознания и ругалась матом": Бабкина рассказала о перенесенной пневмонии [ Редактировать ]
70-летняя российская певица Надежда Бабкина заявила, что перенесла пневмонию. Перед госпитализацией ей было сложно дышать, болела голова, подкатывала тошнота и сонливость. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Исполнительница вызвала "скорую", после чего ее доставили в одну из московских больниц. Оказавшись в приемном покое, Бабкина уже не смогла самостоятельно передвигаться.
Врачи три раза посмотрели мои легкие с помощью компьютерной томографии и поставили ей диагноз пневмония.
Из-за заболевания у певицы оказались повреждены 80% легких.
Женщину поместили в реанимацию и кормили какое-то время через зонд.
По словам медиков, я продолжала разговаривать в бессознательном состоянии и даже ругалась матом.
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