У Дяди Жоры случился инсульт [ Редактировать ]
У украинского шоумена Дяди Жоры (Вадима Мичковского) случился инсульт. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
44-летний шоумен находится в одном из киевский лечебных учреждений и уверяет, что чувствует себя лучше.
Все-таки решил поделиться с Вами и я очень надеюсь, что это будет полезным для многих и будет повод задуматься, сделать выводы и правильные решения, чтобы не допустить подобное.
Он описал первые тревожные симптомы. У знаменитости двоилось в глаза, была сильная головная боль. Утром по настоянию жены он отправился в больницу.
"И почти ничего не предвещало беды, до результатов МРТ /…/ Короче, загнался немного. Очень активный и бешеный ритм был. Спал по 6 часов+-, ночью сидел на компе до 3... Выходные - выступления, гастроли, ивенты, проекты ... с дороги на праздник, с праздника в дорогу… вечная гонка!", - написал Дядя Жора.
Ранее звезду российских сериалов госпитализировали с подозрением на инсульт.
по теме
В центре Киева прорвало трубопровод
В Печерском районе Киева произошел прорыв водопроводных сетей
Испытания лекарств от коронавируса: в МОЗ раскрыли детали
В четверг, 7 мая, замминистра здравоохранения Ирина Микичак сделала заявление
В Лавре снова вспыхнул коронавирус: в Минздраве назвали причину
В Киево-Печерской лавре снова зафиксировали вспышку коронавируса
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
По состоянию на 7 мая в Украине зафиксировали 13 691 случаев коронавирусной болезни
В Ривненской области возросло количество заболевших коронавирусом
В Ривненской области за последние сутки возросло количество инфицированных коронавирусом и превысила 800 человек