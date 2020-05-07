У украинского шоумена Дяди Жоры (Вадима Мичковского) случился инсульт. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

44-летний шоумен находится в одном из киевский лечебных учреждений и уверяет, что чувствует себя лучше.

Все-таки решил поделиться с Вами и я очень надеюсь, что это будет полезным для многих и будет повод задуматься, сделать выводы и правильные решения, чтобы не допустить подобное.

Он описал первые тревожные симптомы. У знаменитости двоилось в глаза, была сильная головная боль. Утром по настоянию жены он отправился в больницу.

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"И почти ничего не предвещало беды, до результатов МРТ /…/ Короче, загнался немного. Очень активный и бешеный ритм был. Спал по 6 часов+-, ночью сидел на компе до 3... Выходные - выступления, гастроли, ивенты, проекты ... с дороги на праздник, с праздника в дорогу… вечная гонка!", - написал Дядя Жора.

Ранее звезду российских сериалов госпитализировали с подозрением на инсульт.