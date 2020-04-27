Плотник из Великобритании стал мультимиллионером, выиграв главный приз в лотерею, пишет journalist.today.

38-летний Райан Хойл периодически покупал лотерейные билеты в супермаркете, а во время самоизоляции из-за коронавируса решил попытать удачу в режиме онлайн. Он зашел на электронную почту и обнаружил, что выиграл 58 млн фунтов.

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"Я не мог в это поверить. Мне нужно было с кем-то это обсудить, поэтому я позвонил маме с папой. Меня всего трясло. Я прыгнул в машину и поехал к дому родителей. Я соблюдал меры предосторожности и выдерживал социальную дистанцию. Я протянул свой телефон через окно и попросил, чтобы они проверили результат. Чтобы убедиться в выигрыше, они даже зашли на другой сайт. Я действительно выиграл 58 млн фунтов", - рассказывает Хойл.

Мужчина пока не решил, будет ли продолжать работать. На выигранные деньги он планирует купить новую машину, построить дом и отвезти дочь во "Всемирный центр отдыха Уолта Диснея".

Ранее сообщалось, что мужчина, потерявший работу из-за коронавируса, стал миллионером.

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