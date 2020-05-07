Лососевые реки и сырные горы: фотограф создает удивительные картины из еды (фото) [ Редактировать ]
Фотограф и иллюстратор Карл Уорнер, прославился на весь мир своими необычными картинами из еды. Капустное море, конфетный домик и сырные горы - это далеко не весь список чудесных картин автора. Иллюстратор уверяет, что еду можно не только есть, но и делать ее предметом искусства.
Очень часто на картинах Карла горы сделаны из хлеба, деревья - это брокколи, волны - листья капусты, а роль камней исполняет печеный картофель.
Окружающие считают Карла Уорнера слегка странным: он может часами разглядывать овощи в супермаркетах и выбирать их для своих будущих сказочных картин. Но творца это не смущает, он вдохновленно делает свое дело, которые приносит массу удовольствия и ему и всем окружающим.
Иллюстратор Карл Уорнер и его картины/ Фото: открытый источник
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