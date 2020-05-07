Фотограф и иллюстратор Карл Уорнер, прославился на весь мир своими необычными картинами из еды. Капустное море, конфетный домик и сырные горы - это далеко не весь список чудесных картин автора. Иллюстратор уверяет, что еду можно не только есть, но и делать ее предметом искусства.

Очень часто на картинах Карла горы сделаны из хлеба, деревья - это брокколи, волны - листья капусты, а роль камней исполняет печеный картофель.

Окружающие считают Карла Уорнера слегка странным: он может часами разглядывать овощи в супермаркетах и выбирать их для своих будущих сказочных картин. Но творца это не смущает, он вдохновленно делает свое дело, которые приносит массу удовольствия и ему и всем окружающим.

Иллюстратор Карл Уорнер и его картины/ Фото: открытый источник

Напомним, в Амстердаме открыли креативное антикоронавирусное кафе, где каждый посетитель находится в безопасности.

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