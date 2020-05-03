Ежегодно 3 мая во многих странах свой профессиональный праздник отмечают кондитеры - люди, которые создают настоящие шедевры кулинарного искусства. Издавна десерты считались роскошью, которую могли позволить себе только избранные. А стать кондитером могли лишь люди, обладающие утонченным вкусом и хорошим воображением. Как отдельный вид кулинарное искусство стало известно в Италии в конце 15 - начале 16 века.

В День кондитера Podrobnosti.ua составили список самых дорогих десертов в мире, которые удивят своей оригинальностью даже изысканных гурманов.

1. Бриллиантовый торт за $1,65 млн



Фруктовый торт с бриллиантами создавался в Токио в течение полугода. Он украшен 223 маленькими бриллиантами.

2. Клубника Arnaud за $1,4 млн

Десерт подают в ресторане Arnaud's во французском квартале Нового Орлеана. В его состав входят отборная клубника, ванильное мороженое и винный соус, а также уникальное кольцо с розовым бриллиантом в 4,7 карат, который когда-то принадлежал британскому финансисту, сэру Эрнесту Касселю.

Клубнику подают с ликером Charles X crystal, стоимостью $24,850.





3. Платиновый торт за $130 000



Десерт был создан известным японским кондитером Нобу Икара в качестве дани восхищения прекрасным женщинам. Нобу объединился с ювелиром, который помог задрапировать его торт платиновыми ожерельями, цепочками, заколками, подвесками и фольгой, некоторые из которых съедобны.

Этот прекрасный белый торт призван пропагандировать ношение ювелирных изделий из платины.

4. Шоколад Frrrozen Haute за $25 000

Этот десерт - совместный продукт ресторана Serendipity 3 и ювелира эксклюзивных украшений Euphoria New York. Он является смесью 28 сортов какао, 14 из которых - самые дорогие и экзотические в мире. Также десерт содержит 5 грамм съедобного золота, мороженое и самый дорогой в мире трюфель, а его основа обвита золотым браслетом с бриллиантами.

Более того, он подается с золотой ложкой, украшенной белыми и шоколадными бриллиантами, которую можно оставить себе.

5. Fortress Stilt Fisherman Indulgence - Десерт в виде рыбака на ходулях за $14 500

Уникальный десерт, который можно отведать в ресторане Wine3 при курортном комплексе The Fortress Resort and Spa на Шри-Ланке, посвящен оригинальной местной традиции рыбалки на ходулях.

В состав десерта входят: итальянский бисквит со вкусом ликера Irish Cream, консервированные манго и гранат, а также сабайон (яичный крем с добавлением шампанского марки Dom Perignon). В качестве украшения используется сделанная вручную шоколадная фигурка рыбака, который сидит верхом на шесте (именно так ловят рыбу на Шри-Ланке). Изюминкой декора является аквамарин в 80 карат, который и делает блюдо таким дорогостоящим.