После карантина многие страны мира постепенно начинают возобновлять работу ресторанов. Так как карантин "внес" свои коррективы в их работу и условия, при которых рестораторы обязаны обеспечивать безопасность гостей и персонала. Владельцы ресторана ETEN в Амстердаме подошли к этому вопросу очень творчески и сделали антикоронавирусные кабинки, где можно уединиться в безопасности. Об этом сообщает Reuters.

ETEN придумал, как предложить уютный ужин на открытом воздухе в эпоху коронавируса: маленькие стеклянные кабинки, построенные для двух или трех человек на берегу реки. Все официанты носят перчатки и прозрачные щитки для лица, а также используют длинную доску для подачи блюд в стеклянные кабинки, чтобы обеспечить минимальный физический контакт с клиентами. Пока что эта концепция испытана только на семье и друзьях сотрудников ресторана, который является частью центра искусств Mediamatic. Впрочем гости уже успели отметить, что атмосфера довольно уютна.

"Мы сейчас учимся, как делать уборку, как производить обслуживание, как изящно вынимать пустые тарелки, чтобы клиенты все еще чувствовали, что о них хорошо заботятся", - рассказал Виллем Велтховен с Mediamatic.

Антикоронавирусный ресторан/Фото: REUTERS

Несмотря на то, что с 19 марта Нидерланды закрыты, ассоциация ресторанов заявила, что даже если ресторанам будет разрешено вновь открываться с ограниченной пропускной способностью и при наличии мер безопасности, многие из них столкнутся с финансовым крахом, если будут сохранены правила социального дистанцирования.

Как ранее сообщалось, посреди поля открыли уникальный ресторан.