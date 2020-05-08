Неуемная фантазия девушек на карантине не перестает удивлять и веселить пользователей соцсетей креативными челленджами. На этот раз девушки придумали очень откровенный - фотографироваться без бюстгальтера прикрывая обнаженную грудь бокалами с напитками.

"Обнаженный челлендж" набирает обороты в Instagram. Девушки на снимках креативят по-разному: кто-то грудь прикрывает красивыми бокалами с напитками, кто-то кружками.

Он даже имеет есть свой хэштег в Instagram - #сисечныйчеллендж. Но несмотря на то, что развлечение рассчитано для девушек, в нем принял участие и мужчина. Молодой человек сделал шуточное фото, на котором позирует в закатанной футболке, а его грудь прикрывают два стакана, один из которых заполнен только наполовину.

Напомним, ранее в Instagram набирал обороты пугающий челлендж.