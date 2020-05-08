"Обнаженная грудь и вино": девушки запустили новый челлендж [ Редактировать ]
Неуемная фантазия девушек на карантине не перестает удивлять и веселить пользователей соцсетей креативными челленджами. На этот раз девушки придумали очень откровенный - фотографироваться без бюстгальтера прикрывая обнаженную грудь бокалами с напитками.
"Обнаженный челлендж" набирает обороты в Instagram. Девушки на снимках креативят по-разному: кто-то грудь прикрывает красивыми бокалами с напитками, кто-то кружками.
Он даже имеет есть свой хэштег в Instagram - #сисечныйчеллендж. Но несмотря на то, что развлечение рассчитано для девушек, в нем принял участие и мужчина. Молодой человек сделал шуточное фото, на котором позирует в закатанной футболке, а его грудь прикрывают два стакана, один из которых заполнен только наполовину.
Напомним, ранее в Instagram набирал обороты пугающий челлендж.
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