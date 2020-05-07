Во время карантина в Instagram запустили новый челлендж с созданием оптической иллюзии на лице, под названием #tinyfacemakeupchallenge.

Девушки с помощью декоративной косметики "превращаются" в кукол. Так, нижняя часть лица прячется под маской или шарфом, а нос превращается в губы.

Удачный грим создает оптическую иллюзию миниатюрного мультяшного лица.

Пользователи сети отмечают реалистичность "новых" лиц.

Ранее мы писали о том, как в сети реагируют на актуальные события с распространением коронавируса.