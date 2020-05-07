В Instagram набирает обороты пугающий челлендж: фото [ Редактировать ]
Источник: Pexels
Во время карантина в Instagram запустили новый челлендж с созданием оптической иллюзии на лице, под названием #tinyfacemakeupchallenge.
Девушки с помощью декоративной косметики "превращаются" в кукол. Так, нижняя часть лица прячется под маской или шарфом, а нос превращается в губы.
Удачный грим создает оптическую иллюзию миниатюрного мультяшного лица.
Пользователи сети отмечают реалистичность "новых" лиц.
Ранее мы писали о том, как в сети реагируют на актуальные события с распространением коронавируса.
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