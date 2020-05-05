"На карантине снизился уровень преступности" - Аваков [ Редактировать ]
Министр внутренних дел Арсен Аваков, заявил о снижении уровня преступности в Украине в период карантина. Об этом Аваков заявил во время внеочередного заседания правительства, сообщает "Репортер".
"Регистрация отдельных видов преступлений за время карантина: у нас умышленные убийства уменьшились на 36%, тяжелые телесные повреждения - на 68%, на 30% уменьшились разбои, на 50% - грабежи, кражи - на 41%, мошенничество хулиганство также уменьшилось", сказал Аваков.
Ранее, министр внутренних дел сделал важное заявление по поводу карантина в Украине. Аваков заявил, что трудно предсказывать ход эпидемии, природа которой так мало изучена.
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