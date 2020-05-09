Коронавирусная инфекция "убила" братьев-врачей [ Редактировать ]
В Кировоградской области от COVID-19 погибли 2 брата врача.
Об этом пишет пресс-служба Кировоградской ОГА.
По их словам, один из погибших – 63-летний врач детской больницы подхватил смертельную инфекцию от своего брата, работавшего в Центре экстренной медицинской помощи.
Отмечается, что медик из детской больницы длительно пребывал подключенным к аппарату ИВЛ.
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