В Кировоградской области 82 медика заразились коронавирусом [ Редактировать ]
В Кировоградской области коронавирусную болезнь подтвердили у 82 медицинских работников. Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь в Facebook.
Общее количество заболевших COVID-19 в области составляет 246 человек.
По словам Балоня, 20 апреля в Кировоградской области лабораторным методом было подтверждено 246 случаев коронавируса, из них 13 летальных, 17 человек вылечились. При этом COVID-19 выявили у 82 медиков и 6 детей.
Он также отметил, что в Центральной городской больнице скончалась 72-летняя жительница Кропивницкого с подтвержденным коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Кировоградской области коронавирус подтвердили у 2 беременных.
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