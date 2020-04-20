В Кировоградской области коронавирусную болезнь подтвердили у 82 медицинских работников. Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь в Facebook.

Общее количество заболевших COVID-19 в области составляет 246 человек.

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По словам Балоня, 20 апреля в Кировоградской области лабораторным методом было подтверждено 246 случаев коронавируса, из них 13 летальных, 17 человек вылечились. При этом COVID-19 выявили у 82 медиков и 6 детей.

Он также отметил, что в Центральной городской больнице скончалась 72-летняя жительница Кропивницкого с подтвержденным коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области коронавирус подтвердили у 2 беременных.

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