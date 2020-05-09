В США умер "отец рок-н-ролла" [ Редактировать ]
На 87 году жизни скончался американский легендарный певец, пианист и композитор Литл Ричард, считающийся "отцом рок-н-ролла". Об этом сообщает издание Rolling Stone.
Умершего нашел его сын, который не называет пока точную причину смерти отца.
7 лет назад у певца случился сердечный приступ, тогда он сам рассказал об это СМИ.
Литл Ричард записал серию невероятных хитов - начиная с "Тутти Фрутти" в 1956 году, далее хит "Long Tall Sally" и "Rip It Up" в том же году. "Lucille" в 1957 году и "Good Golly Miss Molly" в 1958 году.
А его известный в рок-н-ролле возглас — "авоп-боп-а-лу-моп-а-лоп-бэм-бум!" знают все.
Литл Ричард также записал несколько дуэтов с Элтоном Джоном, Джоном Бон Джови и Джери Ли Льюисом.
Ранее мы сообщали, что умерла всемирно известная певица, возрасте 73 лет скончалась ямайская исполнительница Милли Смолл.
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