Умерла всемирно известная певица [ Редактировать ]
В Англии в возрасте 73 лет скончалась всемирно известная ямайская исполнительница Милли Смолл. Причиной смерти стал инсульт. Об этом сообщает Jamaica Observer.
Милли Смолл прославилась на весь мир в 1964 году благодаря хиту My boy lollipop. Сингл продался в более чем миллионе экземпляров и по сей день остается одним из самых продаваемых дисков в жанре регги всех времен.
Несмотря на популярность ее хита, он разошелся 7 млн копий, в середине 80-х СМИ узнали, что певица, некогда популяризировавшая ска и рэгги, живет в крайней бедности с дочерью в общежитии для молодежи в Великобритании.
В 2011 году на праздновании 49-ой годовщины независимости Ямайки генерал губернатор вручил Милли Смолл Орден отличия за вклад в развитие музыкальной индустрии Ямайки. В 2012 году она решила возобновить музыкальную карьеру.
Милли Смолл/Хит- My boy lollipop
Как сообщалось ранее, у украинского шоумена Дяди Жоры (Вадима Мичковского) случился инсульт.
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Напомним, ранее умер известный американский актер после продолжительной борьбы с раком.
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