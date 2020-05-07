В Англии в возрасте 73 лет скончалась всемирно известная ямайская исполнительница Милли Смолл. Причиной смерти стал инсульт. Об этом сообщает Jamaica Observer.

Милли Смолл прославилась на весь мир в 1964 году благодаря хиту My boy lollipop. Сингл продался в более чем миллионе экземпляров и по сей день остается одним из самых продаваемых дисков в жанре регги всех времен.

Несмотря на популярность ее хита, он разошелся 7 млн копий, в середине 80-х СМИ узнали, что певица, некогда популяризировавшая ска и рэгги, живет в крайней бедности с дочерью в общежитии для молодежи в Великобритании.

В 2011 году на праздновании 49-ой годовщины независимости Ямайки генерал губернатор вручил Милли Смолл Орден отличия за вклад в развитие музыкальной индустрии Ямайки. В 2012 году она решила возобновить музыкальную карьеру.

Милли Смолл/Хит- My boy lollipop

Как сообщалось ранее, у украинского шоумена Дяди Жоры (Вадима Мичковского) случился инсульт.

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Напомним, ранее умер известный американский актер после продолжительной борьбы с раком.