Умер автор хитов группы "Ласковый май" [ Редактировать ]
В воскресенье, 3 мая, после продолжительной болезни скончался композитор и автор многочисленных хитов культовой группы 80-90-х "Ласковый май" Владимир Бойко. Музыканта не стало в результате инсульта.
О смерти композитора сообщил его коллега, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в Instagram.
"Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа "Ласковый май"скорбит и приносит искренние соболезнования родным и близким Володи. Царство ему Небесное. Это большая потеря для группы "Ласковый май", - написал он.
Владимир Бойко создал для популярной музыкальной группы более 25 песен. Также с 1989 года он был музыкальным руководителем "Ласкового мая".
Композитор написал такие известные песни поп-группы, как "Художник", "Гадкий утенок", "Бархатный сезон".
Кроме сотрудничества с "Ласковым маем", Владимир Бойко также известный как создатель групп "Белые розы", "Стайер", "Бархатный сезон". Он участвовал в записи первого альбома группы "Белые розы", которая получила название в честь одноименного популярного хита.
"Его песни пел я, а также Наталья Грозовская и другие солисты группы "Ласковый май", - отметил Андрей Разин.
Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая в возрасте 60 лет после продолжительной болезни, в результате инсульта, ушел из жизни музыкант группы «Ласковый май», с 1989 г. музыкальный руководитель, вместо Сергея Кузнецова, композитор нашей группы Владимир Бойко, который написал около 25 песен для нас. Это такие шлягеры, как «Гадкий утёнок» и многие другие. Его песни пел я, а также Наталья Грозовская и другие солисты группы «Ласковый май». Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа «Ласковый май» скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным, и близким Володи. Царствие ему Небесное. Это большая утрата для группы «Ласковый май». На фото я с Володей Бойко.🙏🕯🙏
Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)
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