В воскресенье, 3 мая, после продолжительной болезни скончался композитор и автор многочисленных хитов культовой группы 80-90-х "Ласковый май" Владимир Бойко. Музыканта не стало в результате инсульта.

О смерти композитора сообщил его коллега, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в Instagram.

"Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа "Ласковый май"скорбит и приносит искренние соболезнования родным и близким Володи. Царство ему Небесное. Это большая потеря для группы "Ласковый май", - написал он.

Владимир Бойко создал для популярной музыкальной группы более 25 песен. Также с 1989 года он был музыкальным руководителем "Ласкового мая".

Композитор написал такие известные песни поп-группы, как "Художник", "Гадкий утенок", "Бархатный сезон".

Кроме сотрудничества с "Ласковым маем", Владимир Бойко также известный как создатель групп "Белые розы", "Стайер", "Бархатный сезон". Он участвовал в записи первого альбома группы "Белые розы", которая получила название в честь одноименного популярного хита.

"Его песни пел я, а также Наталья Грозовская и другие солисты группы "Ласковый май", - отметил Андрей Разин.

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