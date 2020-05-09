Плацдарм перемоги. Пам'ять загиблих героїв вшанували і на околицях села Нові Петрівці на Київщині. Там у 43-му був Лютізький плацдарм - основний у боротьбі за визволення столиці України. Саме в цих місцях відбулась одна з наймасштабніших військових операцій в історії Другої світової.

Це мальовниче місце в селі Нові Петрівці на Київщині у роки Другої Світової війни стало епіцентром запеклих боїв за визволення Києва. 1943-го тут, на підступах до української столиці, відбулась битва за Дніпро. Вона стала однією з наймасштабніших операцій Другої Світовоївітової. Пізніше це місце назвали Лютізьким плацдармом. Під час битви і форсування Дніпра загинуло майже 100 тисяч воїнів. Сьогодні тут вшановують пам'ять загиблих героїв.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Багато українських синів полягли на цій землі, на цьому місці тому вшанування пам'яті саме українських а не й не тільки українських солдатів офіцерів, які загинули тут. Це є дуже важливо.

Роман Бочкала, військовий журналіст:

Звідси почалося визволення України і ця точка символічна, саме через те що тут були такі найбільш криваві бої. Якщо взяти пропорцію цю дистанцію під шквалом пуль і артилерій здолало лише 30%. Тоді ще не було такого моря, тоді ще було русло Дніпра але це немає ніякого значення, значення має дійсно та відвага та той символ перемоги, яке означає це місце.

Вшановують полеглих героїв і в музеї-заповіднику "Битва за Київ 1943 року". Попри карантин, він наразі відкритий для відвідувачів - тут дотримуються усіх правил безпеки. На території у майже 10 гектарів розташовані монументи загиблим воїнам, музей, та військова техніка. Все нагадує про події осені 1943 року - форсування нашими військами Дніпра.

Іван Вікован, директор Національного музею-заповідника "Битва за Київ у 1943 році":

Якщо говорити сьогодні про війну, про ті втрати війни сьогодні ми мусимо розповідати про те тому що сьогодні дата така тому що Україна понесла страшні втрати, які обраховуються більше 4,5 мільйона людей. 100 жінок України приймали участь у визволені Києва і 115 героїв Радянського Союзу, 32 українця.

Валентина, відвідувачка музею: