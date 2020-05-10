Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех женщин с Днем матери. Соответствующий пост он опубликовал на своей страничке в соцсети Facebook.

"Мама. Первое слово, которое произносим в жизни. Мамы отдают без остатка все свои силы от нашего первого вздоха. Это они целуют ножки младенца до того, как оно сделает первый шаг. Они крепко держат за руку, когда учимся ходить. Они выдерживают наши "Не хочу шапку", "Не пойду в школу", "Ты ничего не понимаешь!" Терпеливо ждут звонка, понимая, что мы по уши заняты работой...." - именно с таких слов начал свое обращение президент.

В своем поздравлении Владимир Зеленский также поблагодарил своих родных - маму и жену.

"Я благодарю свою родную мамочку Римму Владимировну и любимую Елену Зеленскую. Мне повезло иметь рядом двух женщин, которых я смело могу назвать лучшими мамами в мире", - написал он.

Зеленский пожелал всем матерям Украины здоровья и призвал почаще звонить своим любимым мамам.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы.