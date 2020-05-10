Владимир Зеленский трогательно поздравил женщин с Днем матери [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех женщин с Днем матери. Соответствующий пост он опубликовал на своей страничке в соцсети Facebook.
"Мама. Первое слово, которое произносим в жизни. Мамы отдают без остатка все свои силы от нашего первого вздоха. Это они целуют ножки младенца до того, как оно сделает первый шаг. Они крепко держат за руку, когда учимся ходить. Они выдерживают наши "Не хочу шапку", "Не пойду в школу", "Ты ничего не понимаешь!" Терпеливо ждут звонка, понимая, что мы по уши заняты работой...." - именно с таких слов начал свое обращение президент.
В своем поздравлении Владимир Зеленский также поблагодарил своих родных - маму и жену.
"Я благодарю свою родную мамочку Римму Владимировну и любимую Елену Зеленскую. Мне повезло иметь рядом двух женщин, которых я смело могу назвать лучшими мамами в мире", - написал он.
Зеленский пожелал всем матерям Украины здоровья и призвал почаще звонить своим любимым мамам.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы.
по теме
День матери: душевные поздравления в стихах и прозе
День матери - самый душевный и теплый праздник в году
Зеленский назначил двух глав РГА в Донецкой и Винницкой областях
Соответствующие распоряжения опубликовані на сайте главы государства
"Он мне не понравился": футболист убил своего ребенка, который заболел коронавирусом
Турецкий футболист задушил собственного ребенка, когда тот заболел COVID-19. Ему грозит пожизненное заключение
В многоэтажке в центре Киева вспыхнула баня
Пострадавших в следствие происшествия нет
Коронавирус в Украине: последние сведения и статистика по областям
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 522 новых случая коронавируса