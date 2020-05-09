Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором поздравил граждан Украины с Днем Победы.
Видео было опубликовано на Telegram-канале президента.
Отмечается, что Зеленский заявил о начале проекта "Звон Памяти", в рамках которого будут установлены колокола в 4 уголках Украины.
"Сегодня я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить в Украине четыре колокола. Вчера я был на Луганщине, возле поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол - Колокол Памяти", - сказал Зеленский.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский утром возложил цветы к мемориалу Вечного Огня и посетил комплекс "Украина - освободителям".
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