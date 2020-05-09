Президент Украины Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором поздравил граждан Украины с Днем Победы.

Видео было опубликовано на Telegram-канале президента.

Отмечается, что Зеленский заявил о начале проекта "Звон Памяти", в рамках которого будут установлены колокола в 4 уголках Украины.

"Сегодня я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить в Украине четыре колокола. Вчера я был на Луганщине, возле поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол - Колокол Памяти", - сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский утром возложил цветы к мемориалу Вечного Огня и посетил комплекс "Украина - освободителям".