Зеленский рассказал, чего ожидает от Саакашвили [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и рассказал, чего он ожидает от работы нового председателя. Об этом сообщает РБК-Украина.
Владимир Зеленский, во время визита в Закарпатскую область ответил на ряд вопросов во время брифинга. Акцент был сделал на том, чего ожидает президент в ближайшие месяцы от деятельности Саакашвили на занимаемой должности.
Результатов работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы он должен быть. Результат - по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни, отметил Зеленский.
Также, президент отметил, что хочет, чтобы Саакашвили смог сделать современную таможню и преодолеть коррупцию.
Саакашвили рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других - и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь реформа таможни. Я очень хочу, чтобы он ею занимался, отметил президент Украины.
Кроме того, Владимира Зеленского интересует и помощь экс-президента Грузии в проведении пенсионной реформы в Украине.
Напомним, ранее Зеленский назначил Саакашвили в Нацсовет по вопросам реформ.
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