Ко Дню матери, который отмечают 10 мая, бандуристка группы B & B Project Татьяна Мазур вместе со своей мамой Натальей Мазур спели "Пісню про рушник".

Видеоролик с трогательным исполнением песни опубликован на YouTube-канале группы.

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На видео мама с дочкой поют известную украинскую песню Андрея Малышко под аккомпанемент двух бандур.

Таким образом бандуристки поздравили всех матерей с их праздником.

"Низко кланяемся всем матерям за терпение, выдержку, мудрость и невероятное мужество, с которым Вы, преодолевая нынешние проблемы, храните веру в завтрашний лучший день для своих родных и близких и для нашей страны. Желаем Вам здоровья, тепла и благополучия", - написали исполнительницы под видео.

Ранее мы также публиковали душевные поздравления с Днем матери в стихах и прозе.