Ко Дню матери бандуристка Татьяна Мазур со своей мамой исполнили "Пісню про рушник" (видео) [ Редактировать ]
Ко Дню матери, который отмечают 10 мая, бандуристка группы B & B Project Татьяна Мазур вместе со своей мамой Натальей Мазур спели "Пісню про рушник".
Видеоролик с трогательным исполнением песни опубликован на YouTube-канале группы.
На видео мама с дочкой поют известную украинскую песню Андрея Малышко под аккомпанемент двух бандур.
Таким образом бандуристки поздравили всех матерей с их праздником.
"Низко кланяемся всем матерям за терпение, выдержку, мудрость и невероятное мужество, с которым Вы, преодолевая нынешние проблемы, храните веру в завтрашний лучший день для своих родных и близких и для нашей страны. Желаем Вам здоровья, тепла и благополучия", - написали исполнительницы под видео.
Ранее мы также публиковали душевные поздравления с Днем матери в стихах и прозе.
по теме
Владимир Зеленский трогательно поздравил женщин с Днем матери
Он также обратился к своим маме и жене
День матери: душевные поздравления в стихах и прозе
День матери - самый душевный и теплый праздник в году
В больницах находятся не больше 15% от всех инфицированных коронавирусом - МОЗ
Решение о необходимости госпитализации принимают врачи исходя из стандартов, утвержденных Минздравом
Что подарить на День матери: ТОП идей подарков
10 марта мы будем отмечать праздник, который посвящен самому родному и близкому человеку