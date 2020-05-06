Уже в воскресенье, 10 марта, мы будем отмечать праздник, который посвящен самому родному и близкому человеку - матери. Для того, чтобы не думать о подарке в последний день, мы заблаговременно подготовили для вас подборку из лучших идей.

Так чем же порадовать маму в этот день и что подарить? Читайте в материале Podrobnosti.ua.

Полезные подарки для дома

Если вы решили выбрать "бытовой" подарок, не стоит покупать набор кастрюль или очередную сковородку. Попробуйте найти что-то необычное и современное - возможно, ваша мама мечтает о пылесосе-роботе или новомодном кухонном приборе.

Подарки для красоты

Любая женщина хочет всегда выглядеть молодо и нравится окружающим. Подарите ей что-то для красоты: стильный аксессуар, косметику или духи (только если точно знаете, чем она пользуется). Не забудьте сопроводить вручение искренним комплиментом.

Подарки для здоровья

Если ваша мама активная, лучшим подарком для нее будет вещь, связанная с фитнесом. Это может быть браслет, измеряющий пульс и интенсивность нагрузок во время тренировок. Или массажер, он поможет снять усталость в конце дня - вещь, для всех полезная и нужная.

Подарки по интересам

Если ваша мама увлечена каким-то занятием и у нее есть хобби, хорошим подарком станет вещь, которая с этим связана. Например, если все лето она проводит на грядках в домашнем саду, набор инструментов для ухода за цветами или запас перчаток для работы в саду обязательно пойдет в дело.

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