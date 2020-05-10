Британка Ангела Шлегель попала в больницу с диагнозом коронавирус. Он же в итоге и спас ей жизнь, так как именно во время лечения от Covid-19 у девушки обнаружили сердечное заболевание, которое могло ее убить. Сообщает ВВС.

Больную госпитализировали на 11 день после появления первых симптомов, после- она находилась в реанимации в лондонской больнице, где у нее обнаружили сердечную патологию, которая, по словам медиков, могла стать роковой. Рентген показал жидкость вокруг легких и сердца.

Британка Ангела Шлегель/Фото: открытый источник

Шенгель рассказала, что даже представить не могла, что у нее проблемы из сердцем, так как ранее она никогда не жаловалась на подобное.

Я была потрясена, когда мне сказали, что мое сердце не работает как следует

После обследования ее перевели в больницу "Роял Бромптон", где диагностировали эозинофильный гранулематоз с полиангиите (EGPA) - заболевание, которое может поражать различные органы, в частности сердце, суставы, легкие и нервы. Девушка предположила, что если бы не коронавирус, она никогда бы и не узнала, что имеет такие проблемы из сердцем и, предположила, что виной все мог стать стресс, который она испытала в последнее время.

Если бы мне так и не диагностировали EGPA, я бы могла просто умереть. Через коронавирус мой организм и сердце подверглись сильному стрессу, и по словам врачей, это ускорило развитие моего EPGA

Напомним, ранее известный украинский шоумен Дядя Жора попал в больницу с инсультом.

Также, на 87 году жизни умер "отец рок-н-рола". Также, ранее от инсульта умерла всемирно известная певица.