В Україні вдвічі зросла кількість безробітних від початку карантину. Лише за офіційними даними, без роботи лишилися майже півмільйона людей. За неофіційними в чотири рази більше до двох мільйонів.

Поки уся країна поставлена на карантинну паузу, суттєво скоротилася потреба в менеджерах, так званих "білих комірцях". Яким стане бізнес після пандемії коронавірусу та які професії будуть найбільш популярними? - розкаже Ксенія Барвіненко.

Дмитро - підприємець, має невеличкий бар у столиці. Але понад два місяці, бізнес приносить лише збитки. Через карантин, заклад довелося зачинити. Спочатку навіть думав продавати бар, однак покинути улюблену справу, в яку до того ж вклав усі гроші - важко. Тож після карантину планує підіймати бізнес. Але все впирається в брак коштів.

Дмитро Ярьоменко, підприємець:

Сейчас надо будет переформатироваться, огромные изменения в самом заведения, делать какие-то на вынос, это очень сложно это огромыне средства которых нет, где их брать я не понимаю, то что произошло с малым бизнесом по нашим посчетам закроется 50-55% малого бизнеса.

Фінансової подушки, як і більшість маленьких підприємців Дмитро не мав. А от податки та оренду ніхто не скасовував. Тож чоловік знайшов тимчасовий заробіток.

Дмитро Ярьоменко, підприємець:

Пока бар закрыт я устроился в несколько служб в такси, заработки очень минимальные, мало заказов и процент, который ты отдаешь в такси - около 50% даже на своей машине.

Людей, які залишились без роботи через карантин, за різними підрахунками близько 2 мільйонів. Та роботу знайдуть не всі. Бо на цьому ринку попит в кілька разів перевищує пропозицію. Бізнеси закриваються, тож і кількість вакансій скорочується. Нині найчастіше шукають сезонних робітників.

Юлія Жовтяк, заступник директора державного центру зайнятості:

Найбільший попит на сезонні роботи, бо почалися сільскогоспродарські роботи, все ж таки в сільській місцевості, попри карантин в нас багато вакансій трактористів агрономів, у сфері торгівлі, яка не заборонена, продавці, касири кухарі, в сфері логістики є вакансії, у нас близько 50 тисяч є вакансій.

Боротися із зростаючим безробіттям в Україні влада вирішила двома шляхами. Для підприємців хочуть запровадити мораторій на перевірки та зниження відсотків за кредитами.

Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:

Ми як уряд підтримуємо продовження мораторію, як мінімум на період карантину, а може і довше, і сподіваємось що це рішення буде позитивно прийнято, ми також аналізуємо і думаємо як допомогти підприємцям зменшити податкові навантаження.

А ще планують залучати людей на "велике будівництво" доріг. В Уряді хизуються, що у такий спосіб вже створили 150 тисяч робочих місць. В планах - пів мільйона. Але усі здобутки розбиваються об критику експертів.

Олександр Савченко, економіст:

Це як Рузвельт найгірший президент США, і там кваліфіковані кадри інженери продюсері змушені були влаштовуватися в строй загони і фарбувати паркани, бордюри. Зараз треба не створювати робочі місця, а захищати ті щоб їх не руйнували.

Руслан Ілічов, генеральний директор федерації роботодавців України:

Если мы создадим систему, когда 100% рабочей силы украинской, материалы - украинские, когда дорожную технику будут покупать либо в Украине, либо локализованую в Украине - ефект будет 150 это вполне достижимая цифра.

А от які професії стануть найзатребуванішими після карантину - питання без відповіді. Все залежатиме від того, який бізнес зможе пережити коронавірусні заборони. Зрозуміло одне, пандемія повністю змінить наше ставлення до життя, ми більше цінуватимемо людей, які забезпечують нас продуктами, прибирають наші двори та рятують життя.