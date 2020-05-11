Лидер политической партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая недавно задекларировала доход в 148 миллионов гривен, получила эти средства от компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, которая в 2012 году работала в США в интересах Виктора Януковича. Об этом пишет New York Times.

Нью-йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила $11 млн, чтобы избежать судебного разбирательства с Тимошенко, которая обвиняла компанию в содействии ее политическому преследованию. $5,5 млн получила сама Тимошенко, столько же заплатили и ее адвокату, народному депутату Сергею Власенко.

В 2012 году, через год после того, как Тимошенко приговорили к семи годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году, Министерство юстиции США наняло Skadden для независимой оценки судебного процесса над Тимошенко в связи с ее иском против Украины в ЕСПЧ. В отчетах Skadden говорилось, что дело против Тимошенко не было политически мотивированным, а ее вина подтверждена доказательствами.

Позже Министерство юстиции США начало расследование относительно Skadden, выясняя нарушала ли она американские законы о лоббировании иностранных государств в интересах Януковича и его окружения. Оказалось, что компания была нанята Полом Манафортом и получила в общей сложности $5,2 млн, из которых $1,1 млн были заплачены министерства юстиции Украины. В 2017 году Skadden вернула украинскому правительству $567 тысяч.

В 2019 году Юлия Тимошенко и ее адвокат Сергей Власенко обратились в американскую юридическую компанию Reid Collins & Tsai, чтобы изучить возможность суда со Skadden. Skadden, не дожидаясь подачи иска, предложила мировое соглашение, выплатив компенсацию в размере $11 млн, которые перевели в Украину через счета Reid Collins & Tsai.

Эти деньги Юлия Тимошенко и указала в своей декларации как "компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования".

Напомним, что недавно Юлия Тимошенко и Наталия Королевская были названы двумя самыми узнаваемыми и популярными женщинами-политиками в Украине.