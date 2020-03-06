Две самые узнаваемые и популярные женщины-политики в Украине - Юлия Тимошенко и Наталия Королевская [ Редактировать ]
Запад и центр Украины поддерживают Тимошенко, а для Юга и Востока страны безусловным лидером является Королевская - там больше всех доверяют ей. Соответствующие результаты исследования обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".
Юлию Тимошенко знают 97 % опрошенных, а Наталью Королевскую - 76% граждан Украины. Узнаваемость других женщин-политиков - менее 70 %.
Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг" в конце февраля, у Тимошенко и Королевской также самый высокий рейтинг доверия среди украинцев.
У Юлии Тимошенко - 28%, Наталии Королевской доверяют 20% граждан нашей страны. При этом у Тимошенко лучшие показатели доверия в Центральной Украине - 31%. А Королевская безусловный лидер доверия на Востоке - 30% и на Юге Украины - 28%.
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