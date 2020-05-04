Лидер политической партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко подала декларацию об изменении материального положения, в которой указала доход в размере 148 миллионов гривен. Соответствующий документ опубликован в реестре Национального агентства противодействия коррупции.

Тимошенко указала, что 24 апреля 2020 года получила 148 345 441 грн от компании Reid, Collins, Tsai LLP. Видом дохода указана "компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования".

Позже на своей Facebook-странице политик объяснила, каким образом она внезапно стала миллионером.

"Об изменениях в моей декларации. Да, на днях я получила денежную компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, от резидента США на стадии досудебного урегулирования. Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты - по-настоящему правовое государство и права человека для них не пустой звук, а настоящая ценность. Чего не скажешь сегодня об Украине. Мне удалось добиться справедливости в этом деле, и это еще одно доказательство того, что тюрьма в 2011-2014 годах была политической расправой надо мной", - написала Тимошенко.

Она отметила, что сразу задекларировала полученный доход, как того требует закон. И отказалась сообщать какие-либо другие подробности из-за "законодательного регулирования в США относительно юридических ограничений по делу".

Напомним, что недавно Юлия Тимошенко и Наталия Королевская были названы двумя самыми узнаваемыми и популярными женщинами-политиками в Украине.