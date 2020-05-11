Американская компания Apple по случаю ежегодной конференции WWDC, посвященной разработчикам, объявила масштабный конкурс для студентов.

Об этом сообщает BFMTV.

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Для участия в Swift Student Challenge студенты должны создать приложение на языке программирования Swift, разработкой которого занимается Apple. Зарегистрироваться и представить свой проект нужно до 18 мая.

Отмечается, что принять участие в конкурсе могут все желающие. Кандидатам предлагается использовать приложение Swift Playgrounds, доступное на iPad, которое обучает коду с помощью специального интерфейса. Пользователь, в частности, может видеть в реальном времени эффекты своих строк кода.

"350 молодых победителей будут оцениваться не по сложности их заявки, а по ее актуальности и креативности. При этом проект должен быть личным - групповые проекты не принимаются", - подчеркнули в компании.

Победитель получит символичную награду - коллекционную куртку в цветах Apple.

Ранее сообщалось, что Apple выпустила улучшенный 13-дюймовый MacBook Pro.