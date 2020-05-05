Apple выпустила обновленный 13-дюймовый MacBook Pro [ Редактировать ]
Компания Apple представила обновленный 13-дюймовый MacBook Pro с клавиатурой Magic Keyboard. Об этом сообщает The Verge.
Новый макбук доступен в нескольких конфигурациях: с SSD‑накопителями от 256 гигабайт до одного терабайта и с оперативной памятью 16-32 гигабайта.
В новом MacBook Pro для клавиатуры реализован механизм "ножницы", ее оснастили сенсорной панелью Touch Bar, датчиком Touch ID, также вернули физическую клавишу Escape.
Начиная с этой модели Applе больше не продает ноутбуки с механизмом "бабочка" для клавиатуры. Он вызывал много нареканий, а клавиатуры часто ломались.
Напомним, недавно Apple презентовала новый iPhone SE.
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