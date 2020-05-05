Компания Apple представила обновленный 13-дюймовый MacBook Pro с клавиатурой Magic Keyboard. Об этом сообщает The Verge.

Новый макбук доступен в нескольких конфигурациях: с SSD‑накопителями от 256 гигабайт до одного терабайта и с оперативной памятью 16-32 гигабайта.

В новом MacBook Pro для клавиатуры реализован механизм "ножницы", ее оснастили сенсорной панелью Touch Bar, датчиком Touch ID, также вернули физическую клавишу Escape.

Начиная с этой модели Applе больше не продает ноутбуки с механизмом "бабочка" для клавиатуры. Он вызывал много нареканий, а клавиатуры часто ломались.

Напомним, недавно Apple презентовала новый iPhone SE.