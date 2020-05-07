Магазин приложений поднял продажи приложений на 31% на фоне пандемии COVID-19.

Об этом пишет GSM Arena.

По информации, такой рост выручки является рекордным за месяц. Последний раз такой скачок выторга у корпорации Apple был еще в 2017 году.

Отмечается, что в период самоизоляции люди вынуждены развлекать себя мобильными играми и приложениями.

Известно, что активнее всего из онлайн-магазина AppStore программы устанавливают в Японии, Великобритании и США.

Ранее мы писали, что в связи с пандемией коронавируса и удаленной работой разработчики приложения Zoom увеличили свою аудиторию до 300 миллионов пользователей.