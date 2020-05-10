Чтобы жители Сингапура не забывали соблюдать социальную дистанцию, власти страны решили использовать для "патрулирования" городского парка Бишан-Анг Мо Кио четвероногого робота Spot. Об этом пишет news.liga.net.

Видео с роботом, который "бегает" по городскому парку и "напоминает" людям о необходимости соблюдать безопасную социальную дистанцию, пользователи выложили в YouTube.

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"Передвигается Spot со средней скоростью около 6 км/час, а управляется удаленно. Для выполнения необходимых функций робота оснастили датчиками движения, камерами и микрофоном", - говорится в сообщении.

Всего в качестве "стражей правопорядка" планируется использовать несколько роботов производства инженерной компании Boston Dynamics - они будут "патрулировать" городские парки в течение двух недель.

Сейчас в Сингапуре, несмотря на эпидемию коронавируса, нет жесткого запрета на посещение парков и скверов, но власти требуют от людей соблюдения безопасной дистанции. Если эксперимент пройдет удачно, то роботов планируют таким же образом использовать для "патрулирования" улиц.

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