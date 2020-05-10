В Сингапуре соблюдение дистанции в парке контролирует робот (видео) [ Редактировать ]
Чтобы жители Сингапура не забывали соблюдать социальную дистанцию, власти страны решили использовать для "патрулирования" городского парка Бишан-Анг Мо Кио четвероногого робота Spot. Об этом пишет news.liga.net.
Видео с роботом, который "бегает" по городскому парку и "напоминает" людям о необходимости соблюдать безопасную социальную дистанцию, пользователи выложили в YouTube.
"Передвигается Spot со средней скоростью около 6 км/час, а управляется удаленно. Для выполнения необходимых функций робота оснастили датчиками движения, камерами и микрофоном", - говорится в сообщении.
Всего в качестве "стражей правопорядка" планируется использовать несколько роботов производства инженерной компании Boston Dynamics - они будут "патрулировать" городские парки в течение двух недель.
Сейчас в Сингапуре, несмотря на эпидемию коронавируса, нет жесткого запрета на посещение парков и скверов, но власти требуют от людей соблюдения безопасной дистанции. Если эксперимент пройдет удачно, то роботов планируют таким же образом использовать для "патрулирования" улиц.
Ранее сообщалось, что в Японии испытали робота-дезинфектора.
Также мы писали о том, когда в Украине завершится масочный режим.
по теме
Смягчение карантина: в Сингапуре растет число зараженных COVID-19
Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о 788 новых случаев заболевания
В Мексике людям запретили умирать от коронавируса
"Запрет" размещен на баннере в центре населенного пункта
Когда в Украине завершится масочный режим
Следующий пересмотр карантина состоится 22 мая
Экзамены для студентов-медиков и интернов перенесли
Сроки их проведения будут зависеть от ослабления карантинных мер
В Киеве оставят закрытыми ТРЦ
Мэр Киева рассказал, что останется закрытым на первом этапе ослабления карантина