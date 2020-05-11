В России решили смягчить карантин с 12 мая [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин заявил об ослаблении введенных из-за пандемии коронавируса карантинных ограничений с 12 мая. Об этом передает "РБК-Украина".
Так, во время своего видеообращения к россиянам Путин объявил, что с 12 мая режим нерабочих дней в России будет отменен. Этот режим будет отменен для всех отраслей экономики.
"Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить распространение эпидемии", - подчеркнул президент РФ.
Путин добавил, что режим нерабочих дней позволил сформировать запас необходимого медицинского оборудования и подготовиться к тому, чтобы оказывать помощь людям с тяжелыми осложнениями.
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