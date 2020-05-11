Представители каких профессий чаще всего умирают от COVID-19 (список) [ Редактировать ]
Жертвами коронавирусной инфекции чаще всего становятся охранники, водители, повара и медперсонал мужского пола. Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы (ONS) Великобритании.
Специалисты проанализировали данные о 2 494 погибших от коронавируса британцев в возрасте от 20 до 64 лет. Из них почти две трети оказались мужчинами (1 612 человек).
Самыми уязвимыми перед COVID-19 оказались:
- охранники (45,7 смерти на 100 тысяч человек);
- водители такси и шоферы легковых машин (36,4);
- повара (35,9);
- водители автобусов (26,4);
- персонал сферы соцобеспечения, который ухаживает за людьми (23,4);
- продавцы (19,8).
Примечательно, что у работников системы здравоохранения, в том числе врачей и медсестер, не было выявлено более высоких показателей смертности от COVID-19 по сравнению с представителями других профессией.
Напомним, что ученые создали калькулятор, с помощью которого можно рассчитать вероятность гибели от коронавирусной инфекции в каждом конкретном случае.
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