Жертвами коронавирусной инфекции чаще всего становятся охранники, водители, повара и медперсонал мужского пола. Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы (ONS) Великобритании.

Специалисты проанализировали данные о 2 494 погибших от коронавируса британцев в возрасте от 20 до 64 лет. Из них почти две трети оказались мужчинами (1 612 человек).

Самыми уязвимыми перед COVID-19 оказались:

охранники (45,7 смерти на 100 тысяч человек);

водители такси и шоферы легковых машин (36,4);

повара (35,9);

водители автобусов (26,4);

персонал сферы соцобеспечения, который ухаживает за людьми (23,4);

продавцы (19,8).

Примечательно, что у работников системы здравоохранения, в том числе врачей и медсестер, не было выявлено более высоких показателей смертности от COVID-19 по сравнению с представителями других профессией.

Напомним, что ученые создали калькулятор, с помощью которого можно рассчитать вероятность гибели от коронавирусной инфекции в каждом конкретном случае.