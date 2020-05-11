Летальный исход: ученые высчитали вероятность смерти от коронавируса [ Редактировать ]
Исследователи из Польши создали калькулятор, с помощью которого можно рассчитать вероятность погибнуть от коронавирусной инфекции в каждом конкретном случае.
Об этом сообщают РИА Новости.
По их словам, программа способна составлять показатели пола, возраста и нескольких типов хронических заболеваний, с высокой точностью генерируя вероятность летального исхода.
"Риск смерти от COVID очень четко зависит от образа жизни и связанных с ним заболеваний, в том числе ожирения, диабета, гипертонии и их осложнений. Последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1% случаев со смертельным исходом COVID-19", - отмечается в сообщении.
Известно, что во время экспериментов ученые выяснили, что риск умереть от инфекции у 30-летнего здорового мужчины составляет 0,03%, а женщины – 0,02%.
Ранее мы писали о том, что медики дали прогноз о том, когда в мире закончится пандемия коронавирусной инфекции.
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