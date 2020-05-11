В понедельник, 11 мая, в Николаеве 86-летняя пенсионерка выбросилась с балкона на 6 этаже. Происшествие случилось в доме, расположенном по улице Генерала Карпенко, 42. Об этом сообщают "Новости-N".

Отмечается, что на протяжении всего карантина родственники не выпускали 86-летнюю пенсионерку на улицу, так как она попадает в группу риска подверженных COVID-19.

"Родственники отправились в магазин и закрыли дверь в квартире на замок. Когда они вернулись, то не нашли женщину - она выбросилась с балкона", - говорится в сообщении.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Как утверждают соседи, у нее были проблемы с памятью.

На месте работает патрульная полиция и следственная группа Заводского райотдела.

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