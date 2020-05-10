"Он мне не понравился": футболист убил своего ребенка, который заболел коронавирусом [ Редактировать ]
Игрок турецкой футбольной команды "Бурса Илдирим" Сехер Токташ, известный по выступлениям в нескольких клубах местной Суперлиги, признался в жестоком убийстве собственного 5-летнего сына.
Об этом сообщает Daily Sabah.
23 апреля отец попал в больницу вместе с мальчиком, у которого обнаружили коронавирус. Симптомы больного усложнялись, и впоследствии его перевели в отделение интенсивной терапии. Через 2 часа он умер в присутствии отца, врачи признали причиной смерти тяжелое осложнение дыхания, которое является типичным признаком коронавируса.
Однако, через 11 дней Токташ сам пришел в отделение полиции и признался, что собственноручно задушил ребенка.
"Я надел подушку на лицо сына, который лежал на спине. В течение 15 минут я давил на подушку, не поднимая ее. Мой сын барахтался все это время. Когда он перестал двигаться, я поднял подушку. Потом я закричал, чтобы врачи помогли снять с меня любые подозрения.
Я никогда не любил своего младшего сына после его рождения. Я не знаю, почему я не люблю его. Единственная причина, по которой я убил его в тот день - он мне не понравился. Но у меня нет никаких психических проблем ", - сознался Токташ в участке.
31-летнего футболиста сразу арестовали и вскоре будут судить по статье "Убийство близкого родственника", за которое в Турции можно получить пожизненный срок.
Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция "убила" братьев-врачей.
Также мы писали о том, что в Канаде мужчина переоделся полицейским и убил 16 человек.
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