Вышли не за продуктами: полиция Италии застала пенсионеров в лесу за игрой в карты [ Редактировать ]
В Италии полицейские муниципалитета Кастано-Примо (Ломбардия) накрыли в лесу группу пенсионеров, которые играли в карты, несмотря на запреты властей, связанные с пандемией коронавируса. Об этом пишет La Repubblica.
"Нарушителям было от 65 до 72 лет. Все они сообщили дома, что идут за продуктами или ежедневной газетой, но отправились в ближайший лес, где играли в карты", - говорится в сообщении.
Этот эпизод мог бы остаться незамеченным, если бы любители настольных игр не были слишком темпераментны и не создавали слишком много шума. В результате их услышали местные жители, которые и сообщили об этом в полицию.
Отмечается, что нарушители были без медицинских масок, однако штрафовать их полицейские не стали. Пенсионеров доставили по домам и строго-настрого приказали близким следить за ними и не выпускать из дома без крайней необходимости.
По данным университета Джона Хопкинса по состоянию на 15:14 6 апреля, Италия находится на третьем месте после США и Испании по количеству инфицированных коронавирусом. Количество зараженных в ней достигло 128 948, 15 887 человек умерли, 21 815 человек выздоровели.
Ранее сообщалось, что 104-летняя итальянка излечилась от коронавируса.
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