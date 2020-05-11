Украинка по имени Евгения, которая была членом экипажа круизного лайнера Regal Princess, покончила жизнь самоубийством. Она выпрыгнула за борт. Об этом сообщает CruiseLawNews.

Спасательная шлюпка нашла ее тело после непродолжительного поиска. Однако девушка получила серьезную травму шейных позвонков и была уже мертва.

Regal Princess находится в порту Роттердам в рамках усилий компании-владельца Princess Cruises по окончательной репатриации членов экипажа после прекращения круиза примерно два месяца назад. Компания организовала воздушную перевозку членов экипажа украинцев из Амстердама в Киев; приблизительно 150 украинских членов экипажа были успешно доставлены обратно на Украину самолетом МАУ.

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Погибшая девушка была частью второй группы из примерно 120 украинских членов экипажа, которые должны были лететь 12 мая на самолете неназванной авиалинии. Однако авиа перелет в Киев был отменен по непонятным причинам

По свидетельству членов экипажа лайнера, девушка была расстроена и постоянно плакала.

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